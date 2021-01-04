باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

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أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، من المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الأبيض، عدم تدخل أعضاء لجنة الكرة في اختيار التشكيل الأساسي للمباريات.

وعلم "الفجر الرياضي" أن باتشيكو أكد لرئيس النادي بأنه يتمسك بصلاحياته في تحديد اللاعبين المتواجدة بالتشكيل الأساسي دون تدخل من أي مسئول بلجنة الكرة، لعدم حدوث أزمة الفترة المقبلة.

وجاء طلب باتشيكو من رئيس الزمالك بعدما طلب مسئول بلجنة الكرة من البرتغالي إطلاعه على التشكيل الاساسي قبل مباراة سموحة الأخيرة ببطولة الدوري حيث انتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شئ.

واعترض باتشيكو على طلب المسئول بلجنة الكرة، ورفض منح التشكيل الاساسي لأي فرد بالجهاز المعاون خوفاً من تسريبه.