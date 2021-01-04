نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بحضور الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ومحمد أسامة ورامي بكر، ورافت إبراهيم، إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولي اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولي نادي سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.

وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.

ومن المقرر أن يرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلي والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.