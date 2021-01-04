نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي من الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مسؤولي القلعة الحمراء قطع إعارة عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلي صفوف الإتحاد السكندري.

وجاء طلب الجنوب أفريقي للإدارة النادي لأستعادة اللاعب للحاجة الفنية له في الوقت الحالي، وذلك نظراً لأنه كان يفضل عودة عمار مطلع الموسم الحالي، لكن اللاعب فضل الإعارة.

ومن جانب رفض مسؤولو الاتحاد في الوقت الحالي قطع إعارة عمار حمدي، كونه من لاعبي الفريق الأساسيين والعناصر المهمة بالفريق، رغم ترحيب اللاعب في الوقت الحالي بالعودة من جديد للقلعة الحمراء.

ويحسم مسؤولي الفريقين في الفترة المقبلة، مصير عمار بشأن العودة في ينايرالجاري أو تأجيل الأمر لنهاية الموسم.