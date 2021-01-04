نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو الزمالك بتجديد مفاوضاتهم مرة أخرى مع أحد نجوم خط الوسط في أحد أندية الدوري المصري وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك لم يتعاقد مع أي صفقة أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية واكتفى باستعادة الثنائي المعار أحمد فتوح ومحمد أشرف روقة.

وقام مسئولو الزمالك بتجديد مفاوضاتهم مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية من أجل التعاقد مع محمد عبد العاطي.

وشهدت صفقة عبد العاطي بعض العوائق في فترة الانتقالات الماضية بدون مقدمات بعدما وافق وادي دجلة على إتمامها بشروط ميسرة وذلك وفقا لما ذكره عبد العاطي في الشهر الماضي مع نهاية الفترة الأولى للانتقالات.

ويراقب مسئولو الزمالك موقف إدارة وادي دجلة بشأن المقابل المالي المطلوب وما إذا كان وادي دجلة قد يقبل بصفقة تبادلية لإتمام الصفقة.

وألمحت تقارير صحفية أن مسئولي القلعة البيضاء جعلوا محمد عبد العاطي على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي وذلك تحسبا لرحيل التونسي فرجاني ساسي الذي لم يجدد عقده حتى الآن.