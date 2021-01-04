نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حكام كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الشهر القادم.

وكشفت اللجنة عن اختيار 7 حكام ساحة، و12 حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب 7 حكام آخرين لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات، ومن بين هؤلاء الحكام الذين تم الإعلان عنهم الطاقم الإماراتي المكون من محمد عبد الله حسن حكم الساحة، ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري.

وأكد البيان أنه تم اختيار طاقم نسائي بقيادة البرازيلية أيدينا ألفيس باتيستا للمشاركة في إدارة مباريات البطولة استمرارا للتوجه الذي بدأ في كأس العالم تحت 17 سنة بالهند عام 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية استير استوبلي مباراة واحدة، ثم تبعتها الأروجوايانية كلوديا أومبريز في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل عام 2019.

وأوضح البيان أن جميع الحكام الذين تم اختيارهم سيختتمون استعداداتهم النهائية قبل أسبوع من انطلاق مباريات البطولة، مع توفير الضمانات المطلوبة من الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامتهم.

ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للاندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير من العام الجاري بمشاركة 7 أندية، 6 منهم من أبطال القارات المختلفة، إضافة إلى بطل الدوري في الدولة المضيفة.