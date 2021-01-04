الششتاوي وزارع يعودان إلى الزمالك بعد تعافيهما من فيروس كورونا

تواجد محمد الششتاوي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإبراهيم زارع عضو الجهاز الإداري، في المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بعد تعافيهما من بفيروس كورونا.

وغاب الثنائي عن نادي الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابتهما بالفيروس المستجد، قبل أن يخضعا للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.