موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من الانخداع بنتيجة مباراة الذهاب أمام سونديب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الــ 32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء غد بإستاد السلام بدون حضور الجماهير.
وشهدت تدريبات الفريق الأحمر عودة كل من محمد مجدي أفشه ومحمود كهربا بعد شفائهما من فيروس كورونا ، كما من المقرر أني نتظم عمرو السولية لاعب الوسط اليوم في التدريبات بعد سلبية مسحة العينة التي خضع لها وأبعدته عن الفريق الفترة الماضية.
كما شهد مران الأمس مشاركة المهاجم الكونغولي الجديد والتر بواليا بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنتقاله من الجونة مقابل 2 مليون دولار بنظام التقسيط ، حيث تم تحويل مليون دولار والنصف الباقي علي عام بواقع 250 ألف دولار كل ثلاثة شهور.
وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني جلسة مع بواليا أمس تحدث فيها عن أهمية المرحلة المقبلة واسباب التعاقد معه لدعم المركز الهجومي الذي يعاني بشدة من عدم وجود اللاعب القادر علي ترجمة التفوق الأحمر إلي أهداف، كما حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة علي عقد جلسة مع اللاعب طمأنه فيها علي كل الأمور ووقع بواليا علي لائحة فريق الكرة.
وتحدث موسيماني مع لاعبيه في محاضرة مطولة عن عدم الإستهانة بمواجهة سونيديب والإعتماد علي التفوق في مباراة الذهاب بهدف نظيف وضرورة الحذر من مكر وخداع الكرة.
وقال أنه يجب أن يخوض الفريق مباراة الغد بكامل التركيز لضمان عبور المرحلة الي دوري المجموعات في رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله الفريق الأحمر منذ الفوز علي الزمالك 2-1 يوم 27 نوفمبر الماضي.
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