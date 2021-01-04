برشلونة يقترب من المربع الذهبي.. ترتيب الدوري الإسباني

اقترب نادي برشلونة من العودة إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا عسيرا على هويسكا مساء أمس الأحد.
وفاز برشلونة على هويسكا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، في الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإسباني.
الفوز رفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 28 نقطة، حيث يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة خلف فياريال صاحب المركز الرابع.
ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الإسباني:
1- أتليتكو مدريد 38 نقطة
2- ريال مدريد 36 نقطة
3- ريال سوسيداد 30 نقطة
4- فياريال 29 نقطة
5- برشلونة 28 نقطة
6- اشبيلية 27 نقطة
7- غرناطة 24 نقطة
8- سيلتا فيجو 23 نقطة
9- اتليتك بلباو 21 نقطة
10- ريال بيتيس 20 نقطة
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