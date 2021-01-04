رامي ربيعة نجم الأهلي يعلن تعافيه من الإصابة بكورونا

أعلن رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية العينة التى خضع لها خلال الساعات الماضية.



وكتب رامى ربيع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : " الحمد لله سلبي كورونا شكرا على دعواتكم".

كان النادي الأهلي أعلن سليبة المسحة الطبية لـ رباعي الفريق محمد مجدي قفشة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني وأكرم توفيق وتعافيهم بشكل كامل من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي : " إن السولية سيخضع لاختبار جديد اليوم الاثنين"، مشيرًا إلى أن موعد لحاقة بالتدريبات الجماعية سيتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها اللاعب".

وتابع : " حالة السولية جيدة ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا".

ومن المنتظر أن يشارك الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من اليوم ، بعد التأكد من سلبية المسحة الطبية لهم والتي أجراها هؤلاء اللاعبين أمس الأحد .

ويواجه النادي الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر غدًا الثلاثاء، في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ، وحقق النادي الأهلي الفوز بينتجة 1-0 في لقاء الذهاب.