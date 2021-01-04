دورى أبطال إفريقيا .. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب النيجري، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ومحمد أسامة ورامي بكر، ورافت إبراهيم، إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولي اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولي نادي سونيديب بطل النيجر وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.
وأسفر الاجتماع الفني عن الاتفاق على ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر.
ومن المقرر أن يرتدي فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الزي الرمادي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلي وى السلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسبق للنادي الأهلى تحقيق الفوز على سونديب في لقاء الإياب بنتيجة 1-0.
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