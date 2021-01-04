نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يستهدف خطف موهبة امريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني من خطف موهبة أمريكية خلال سوق الإنتقالات الشتوية الجارية بناء على توصيات لجنة الكرة بالفريق.

وقالت شبكة Espn أن تانير تيسمان ناشيء دالاس الأمريكي قد تلقى دعوة من البافاري لقضاء فترة معايشة وإختبارات داخل بايرن ميونخ.

وقالت الشبكة أن اللاعب صاحب التسعة عشر عاماً في حالة نجح أن يجتاز الإختبارات ستتحرك الإدارة للحصول على خدمات وتوقيعه.