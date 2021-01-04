نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية قبل مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة.



وكتب مدافع الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"الحمد لله النتيجة سلبي شكرًا لدعواتكم".



وبستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر غدًا الثلاثاء على ستاد السلام الدولي، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.