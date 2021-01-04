نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة لموسيماني مع طبيب الأهلي للاطئمان على المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعبين المصابين، والحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا؛ حفاظا على سلامة الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام.

وفاز الأهلي ذهابا بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي جمعت الفريقين يوم ٢٣ من ديسمبر الماضي.‏