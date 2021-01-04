نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهير أيسر الترسانة ينتقل إلى الدخان بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن مجلس ادارة نادي الدخان تعاقدة مع ظهير ايسر الترسانة اللاعب "طارق وطني" لمدة موسم ونصف،ضمن تدعيمات في الميركاتو الشتوي .الجدير بالذكر ان اللاعب المخضرم وطني قد لعب من قبل في صفوف اندية انبي وجراند اوتيل ومنتخب السويس وبترول اسيوط والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف والبنك الأهلى والترسانه .

وقد أبدى اللاعب تفاؤلا بالتوقيع للدخان معبرا عن املة بالتأهل معه الدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد.