الرياضة

ظهير أيسر الترسانة ينتقل إلى الدخان بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن مجلس ادارة نادي الدخان تعاقدة مع ظهير ايسر الترسانة اللاعب "طارق وطني" لمدة موسم ونصف،ضمن تدعيمات في الميركاتو الشتوي .
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الجدير بالذكر ان اللاعب المخضرم وطني قد لعب من قبل في صفوف اندية انبي وجراند اوتيل ومنتخب السويس وبترول اسيوط والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف والبنك الأهلى والترسانه .

وقد أبدى اللاعب تفاؤلا بالتوقيع للدخان معبرا عن املة بالتأهل معه الدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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