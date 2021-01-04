نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهير أيسر الترسانة ينتقل إلى الدخان بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعلن مجلس ادارة نادي الدخان تعاقدة مع ظهير ايسر الترسانة اللاعب "طارق وطني" لمدة موسم ونصف،ضمن تدعيمات في الميركاتو الشتوي .
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الجدير بالذكر ان اللاعب المخضرم وطني قد لعب من قبل في صفوف اندية انبي وجراند اوتيل ومنتخب السويس وبترول اسيوط والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف والبنك الأهلى والترسانه .
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الجدير بالذكر ان اللاعب المخضرم وطني قد لعب من قبل في صفوف اندية انبي وجراند اوتيل ومنتخب السويس وبترول اسيوط والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف والبنك الأهلى والترسانه .
وقد أبدى اللاعب تفاؤلا بالتوقيع للدخان معبرا عن املة بالتأهل معه الدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد.