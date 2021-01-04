نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ونصيحة أنجليزية لمحمد صلاح كنادي أفضل له من نادي برشلونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد يعتبر كنادي أفضل لساحة اللعب كانت هذه هي النصيحة الانجليزية وكانت النصيحة التي تم طرحها من الخبراء الإنجليز للاعب محمد صلاح هذا النجم الذي يلعب حالياً ومحترف بشكل دولي في بعقد مبرم بعدة سنوات تم الاتفاق عليها بينه وبين نادي ليفربول بالإضافة لذلك بأن اللاعب المصري الذي يشغل فكر الخبراء والمتابعين خاصةً في إنجلترا كان تصريحهم لللاعب بأن أنتقال اللاعب لنادي barcelona سيكون الأفضل له من النادي الحالي الذي يلعب به كما ارتبط اسم اللاعب بالنادي الذي يلعب به حالياً ومن المحتمل أن ينتقل اللاعب إلي نادي برشلونة أو أنه سينتقل إلي نادي ريال مدريد مباشر ولكن الخبراء نصحوا اللاعب بنصيحة أخري ولكن بالنهاية سوف يقرر اللاعب إلي أي نادي سوف ينتقل بناءً علي ما يتم عرضه له سواء كان من الناحية المادية أو من نواحي أخري كمميزات مضافه لللاعب عن ناديه الحالي .

ريال مدريد والتصريحات التي تمت من الخبراء كنصيحة موجهه لللاعب المصري محمد صلاح :-

أرتبط أسم هذا اللاعب الشهير والمحترف في ناديه الانجليزي بأنه أنتقاله سيكون إلي أحد الناديين سواء برشلونة أو إلي نادي ريال مدريد وهما ناديين أسبانيين وذلك بعد تحدث اللاعب إلي الصحيفة الأسبانية “آس” عن قيمة كلاً من الفريقين بحجمهما الكبير وقال اللاعب بأنه لا يستبعد أنه سوف ينتقل لاحد هؤلاء الناديين في وقتاً قريب ويري مهاجم نادي أرسنال الذي لعب في وقت سابق بالنادي وهو اللاعب كيفن كامبل أن أنتقال محمد صلاح اللاعب المصري إلي نادي ريال مدريد مباشر سوف يكون هذا أفضل للاعب من نظيره نادي barcelona بتوضحه لأسباب عديدة بهذا الشأن وقال اللاعب كيفن والذي يحلل المباريات في الدوري الإسباني في تصريحات قالها إلي موقع فوتبول إنسايدر وهو موقع بريطاني أنه يري اللاعب محمد صلاح متألق في نادي ريال مدريد ولكنه من المحتمل وبشكل قوي انتقال اللاعب إلي نادي برشلونة .

النجم الإنجليزي السابق يكشف الأسباب التفصيلية التي تدفع محمد صلاح للانتقال إلي ريال مدريد :-

كشف اللاعب السابق كامبل وهو لاعب إنجليزي عن الأسباب التفصيلية التي تدفع اللاعب محمد صلاح للانتقال إلي نادي ريال مدريد بقوله بأن نادي برشلونة في الوقت الحالي يعتبر في المرحلة الانتقالية وسوف يكون نادي barcelona يحتاج إلي استثمارات بحجم كبير وخاصةً إذا رحل عن النادي اللاعب ميسي ويري أن محمد صلاح أفضل له في الوقت الحالي بدلاً من فرق “الكتالوني” وعزز اللاعب السابق كامبل قوله هذا بأنه أكد علي أن أن نادي الريال يملك قائمة هي الأكثر أكتمال وهو أيضاً يحمل لقب الليجا كما أنه ينافس أيضاً علي الصدارة في الوقت الحالي وسيظل الفريق لوقت يملك قوة كبيرة والانضمام للنادي يمثل أشياء كثيرة لأي لاعب محترف .

نادي ليفربول والصحيفة الإسبانية الشهيرة دي فنسا سنترال التي تختص بمتابعة أخبار النوادي :-

كانت الصحيفة الإسبانية دي فنسا سنترال والتي تختص بمتابعة أخبار نادي الريال تم التأكيد من خلالها وذلك عقب تصريحات اللاعب محمد صلاح بأن النادي الملكي قد بدء بأن يتواصل مع اللاعب وذلك لكي يتعرف علي رأي اللاعب فيما يخص ارتداؤه للقميص الأبيض في الفترة القريبة المقبلة وهناك تقارير عديدة تشير إلي أن اللاعب سوف يرحل قريباً عن نادي ليفربول خلال الفترة الصيفية المقبلة وفي الوقت نفسه يسعى النادي الإنجليزي بأن يتعاقد مع اللاعب جادون سانشو الذي يمثل جناح النادي الألماني بروسيا دوتموند .

نادي barcelona ونظرته للاعب المصري بما حققه من إنجازات في ناديه الحالي :-

ينظر إلي اللاعب بأنه تم تتويجه بلقب هداف نادي ليفربول في مواسم ثلاثة ماضية منها مرتين قد تم تتويجه بهداف الدوري الإنجليزي في عام 2018 ورصيد الأهداف كانت عددها 32 هدف وفي عام 2019 كان رصيد الأهداف 22 هدفاً وذلك جعله يتساوى مع اللاعب السنغالي ساديو مانو واللاعب الجابوني بيير أوباميانج مهاجم نادي ارسنال وذلك بالإضافة إلي أنه تصدر هدافي المسابقة في نهاية العام 2020 ورصيد أهداف كان 13 هدفاً .

كيف سوف يتعامل نادي ليفربول مع رحيل اللاعب والذي بات وشيكاً علي التنفيذ :-

هناك كان دفاعاً من اللاعب السابق كامبل عن نادي ارسنال خلال الفترة ما بين عام 1988 حتي عام 1995 حيث تم تتويجه بلقب الخاص بالدوري الإنجليزي ، وقال أنه رحيل اللاعب سوف يتعامل النادي مع هذا الرحيل المتوقع بالبحث عن من سيكون البديل لرحيل اللاعب الذي سيترك بصمة فارقه مع الفريق .

ريال مدريد هذا النادي العريق الذي أستضاف كثيرين من المحترفين والذين كانوا يتمنون قبل احترافهم في النادي بان ينضموا أليه بات في هذا الوقت بأن كل لاعب ينظر إلي ما يتم عرضه عليه من مقابل مادي وعقد بعدد سنين يراها بأنها مناسبة له في توقيت يمكن أن يكون النادي الذي يلعب به لا يريد إضافة بنود جديدة علي التعاقد وحينها يصل الموضوع بحسم من اللاعب برحيله من نادي إلي نادي أخر وهذا ما هو معتاد عليه من فرق كرة القدم حيث يتم العرض علي اللاعب والقرار النهائي يعود له برحيله من النادي أو عدم رحيله