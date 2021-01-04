كهربا وأفشة وتوفيق يشاركون فى مران الأهلى بعد شفائهم من كورونا

شارك الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.
وشارك الثلاثي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام، في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.
وانتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب، بطل النيجر، في إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.
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