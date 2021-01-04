اتحاد لاعبي أوروجواي يهاجم نظيره الإنجليزي بسبب كافاني

ونشر اتحاد لاعبي أوروجواي بيانًا انتقد فيه قرار الاتحاد الإنجليزي بإيقاف كافاني لـ 3 مباريات بعد استخدامه جملة دارجة في مجتمعهم وصفوها في إنجلترا بالعنصرية.
وأكد الاتحاد بأن قرار نظيره الإنجليزي فيه تمييز وعنصرية ضد ثقافة شعب أوروجواي، مشيرًا بأن ذلك القرار أتى نتيجة عن جهل وعدم وعي بالثقافات الأخرى من قبل الاتحاد الإنجليزي.
وطالب الاتحاد نظيره الإنجليزي بمراجعة اتخاذ ذلك القرار، مشيرًا بأنه يرغب في استعادة سمعة اللاعب التي تأثرت بذلك القرار.
وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر إيقاف كافاني 3 مباريات بتهمة العنصرية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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