ضمك السعودي يقيل مدربه بن زكري

وأعلن نادي ضمك عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" توجيه الشكر لـ بن زكري بعد أكثر من عام تولى فيها تدريب الفريق ونجح في إبقائه في دوري المحترفين الموسم الماضي.
ويحتل نادي ضمك في الوقت الحالي المركز السادس عشر والأخير برصيد 8 نقاط بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة.
وقاد بن زكري ضمك في 30 مباراة بين الموسم الحالي والموسم المنقضي، استطاع الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر 11 مباراة.
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