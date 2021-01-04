كورونا يخترق اللجنة الأولمبية.. و3 قرارات عاجلة لمواجهة الأزمة

استقر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب على غلق مقر اللجنة المتواجد داخل هيئة استاد القاهرة الدولي عدة أيام بعد انتشار فيروس كورونا بين موظفى اللجنة الأولمبية على مدار الفترة الماضية.



ووضع مسئولو اللجنة الأولمبية خطة طارئة للتعامل مع هذا الأمر منها غلق مقر اللجنة خلال الأيام القليلة من أجل التعقييم الجيد .

وقرر مجلس الاولمبية تقليص عدد الموظفين داخل مقر اللجنة ويتم العمل بالتناوب تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عدة أيام لمواجهة انتشار كورونا ، بالإضافة إلى فرض الإجراءات الاحترازية بشكل قوى داخل اللجنة وتطبيق غرامات حالف مخالفة التعليمات.

كان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ، أكد إن اللجنة الأولمبية هي مظلة الرياضة في مصر وهي التي تؤكد علي قانونية أو عدم قانونية أي شيء مؤكدا أن القانون المصري مطابق للمعايير الدولية .

وأضاف هشام حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة اخيرة المذاع علي قناه اون اى ، أن جميع الاتحادات الدولية تحترم القوانين المحلية ونحن نريد انتخابات لاتحاد الكرة وفقا للقانون المصري .

وأوضح حطب، أن الانتخابات البرلمانية ليس لها بديل والمخاطرة بها كانت مسموحة لأن هذا خطوة مهمة لاستكمال الدستور ، مضيفا، ان الالتزام بقانون الرياضة المصري ليس تدخلا حكوميا في انتخابات اتحاد الكرة .