Happy Birthday Ya 7bebi.. زيزو يهنئ أوناجم بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك، زميله فى الفريق محمد أوناجم بعيد ميلاده.



ونشر زيزو صورة لـ أوناجم من خلال خاصية استورى عبر موقع إنستجرام وعلق قائلا "Happy Birthday Ya 7bebi ".

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن وجود عرض من أحد الأندية الإماراتية، لضم أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فايق في برنامجه "جمهور التالتة": "زيزو تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية مقابل 2 مليون يورو وهو مبلغ كبير في انتظار التطورات في الأيام المقبلة".