دورى أبطال أفريقيا.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سونيديب

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الاثنين.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سونيديب بطل النيجر.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.
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