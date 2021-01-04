تواجد محمد الششتاوي أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وإبراهيم زارع عضو الجهاز الإداري، في المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بعد تعافيهما من بفيروس كورونا.
وغاب الثنائي عن نادي الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابتهما بالفيروس المستجد، قبل أن يجضعا للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الششتاوي وزارع" يعودان للزمالك بعد تعافيهما من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.