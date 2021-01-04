والتر بواليا ينتظم فى مران الأهلي

انتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب، بطل النيجر، في إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم الاثنين سلبية مسحة رباعي الفريق الأول لكرة القدم محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا، وذلك بعد الفحص الذي خضعوا له أمس الأحد.

وأوضح عبد الحفيظ أن الرباعي بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بعد التأكد من تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

كذلك قال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن عمرو السولية لاعب الفريق الأول سيجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم الاثنين.

وأوضح عبد الحفيظ أن موعد لحاق السولية بالتدريبات الجماعية يتحدد في ضوء المسحة الطبية التي سيجريها، مشيرا إلى أن حالته مستقرة حاليا، ولكنه سيعود للمشاركة في التدريبات بعد التأكد من تعافيه نهائيا من عدوى فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الثلاثاء، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي في النيجر 1 / صفر.