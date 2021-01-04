اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تناقش مع البدري استعدادات المنتخب

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، اجتماعا مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

تناول الاجتماع سبل إعداد المنتخب للارتباطات الإفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قد قررت في اجتماعها أمس إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.