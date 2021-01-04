طاهر محمد طاهر ينتظم في التدريب الجماعي للأهلي

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مع الفريق اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.
ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.
ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد الأهلي بمدينة السلام في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في نيامي، عاصمة النيجر، بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.
وانتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة 4 مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.
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