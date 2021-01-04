مصطفى محمد يظهر في الزمالك

خاض الثنائي مصطفى محمد ومحمود علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو، عقب نهاية المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وأدى الثنائي تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بجانب التعامل مع الكرات العرضية من على الجانب الأيسر والأيمن، وظهر الثنائي بشكل جيد، وحصلا على إشادة المدير الفني.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
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