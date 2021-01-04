سباق سرعات في تدريب الزمالك اليوم

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، على تخصيص فقرة تأهيلية لجميع اللاعبين كانت عبارة عن سباق سرعات تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال، وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى معدل تأهيلي وبدني، استعدادا للفترة المقبلة.
وأدى لاعبو الزمالك عقب أداء تدريب سباق السرعات، بعض التدريبات التأهيلية والاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.
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