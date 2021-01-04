مدرب سونيديب لـ دوت الخليج: كنت أصلي متمنيًا فوز الزمالك بدوري الأبطال.. وأتمنى تحقيق نتيجة تاريخية غدًا.. وأعشق هذا اللاعب في الأهلي

يلتقي النادي الأهلي بنظيره سونيديب النيجري، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي استطاع وضع قدمًا بالفعل في دور المجموعات بفوزه في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف، في انتظار تأكيد ذلك التأهل غدًا.

وحاور "دوت الخليج" الغاني محمد بشار أوجبا مدرب سونيديب، للحديث عن تلك المباراة.

هل واجهتم أي صعوبات منذ وصولكم مصر؟

لا إطلاقًا، نحن في مصر الجميلة حيث الثقافة الغنية والناس الطيبين.

ما نتائج مسحات الكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للفريق؟

قمنا بإجراء مسحة طبية اليوم ولم تخرج نتيجتها حتى الآن، نتمنى ألا نفقد أي لاعب وأن تكون المسحات جميعها سلبية.

ما توقعاتك لمباراة الغد؟ هل أنتم قادرون على الفوز على الأهلي؟

لا يمكنني توقع النتيجة، لكنني متفائل وآمل في تحقيق نتيجة إيجابية هنا والتي ستكون تاريخية بكل تأكيد.

من أفضل لاعب في الأهلي من وجهة نظرك؟

الأهلي يملك أفضل 23 لاعبًا في القارة بأكملها، لكنني أعشق ومُعجب كثيرا بمحمد الشناوي، لدي احترام غير محدود له.

قلت معنا من قبل أنك تشجع الزمالك وتنتظر دعم جماهيرهم؟ هل مازلت تنتظر ذلك الدعم منهم؟

نعم، أنا زملكاوي منذ الصغر، ومن الطبيعي أن أي مشجع زملكاوي سيشجع الفريق الذي يواجه الأهلي، وننتظر دعمهم في مباراة الغد.

أنت زملكاوي منذ الصغر، ما رأيك في أداء الفريق في الوقت الحالي؟

لم تتنسن لي الفرصة لمشاهدة الزمالك الفترة الماضية، لكن في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، كنت أصلي وآمل أن يحققوا البطولة وينتصروا على المارد الأحمر، لم تتسن لي الفرصة لمشاهدة المباراة وخسرنا اللقب للأسف.