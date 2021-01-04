الرياضة

الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على مدير التعاقدات الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تعيين خالد رفعت مديراً لإداراتي التسويق والتعاقدات على هامش فترة الانتقالات الشتوية الحالية

 

وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة بأن الاختيار وقع على رفعت بعد ترشيح أكثر من 4 اسماء، ولكن تم الاستقرار على تعيينه نظراً لخبراته السابقة في  هذا المجال.

 

في سياق متصل فاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بترو سبورت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

 

حيث خاص الزمالك 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وعلى إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا