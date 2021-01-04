نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مشاركة بواليا في تدريبات الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووقع اللاعب على عقود انتقاله إلى المارد الأحمر، لمدة 4 مواسم مقبلة، تبدأ من شهر يناير الجاري، بناءً على رغبة من المدير الفني.
وكان اللاعب خضع لإجراء مسحة طبية اليوم من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد.
ومن المنتظر أن يشارك الوافد الجديد في تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد، استعدادًا لمواجهة سونيديب، بدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.