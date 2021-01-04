والتر بواليا ينتظم في تدريبات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع والتر بواليا لمدة ٤ مواسم قادما من صفوف نادي الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب، بطل النيجر، في إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأهلي بالسلام.