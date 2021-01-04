نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق راموس يثير الغضب في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني أعربوا عن غضبهم من شقيق ووكيل أعمال نجم دفاع وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم.

وكتب الصحفي ألفريدو دورو عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" يجب على شخص ما أن يشرح كيف ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة مما يسمح لقائدك وأحد أساطير مدريد بالظهور في تشكيلات سخيفة من اللاعبين الذين يمكنهم التفاوض مع أي نادي".

وأفادت وسائل الإعلام بأن رينيه راموس شقيق النجم الإسباني ووكيل أعماله قام بإعادة نشر هذه التغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وأن هذا الأمر أغضب مسئولي الملكي وعلى رأسهم فلورنتينو بيريز.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن راموس يستطيع التفاوض مع أي نادي لأن عقده ينتهي عقب 6 أشهر مع الميرينجي في حين يعتقد المقربين من راموس بأن ريال مدريد هو من يؤجل حسم مستقبل النجم الإسباني.