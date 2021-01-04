نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يهدد باولو ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي لم يتوصل حتى الآن لإتفاق مع نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تجديد عقده مع الفريق علماً بأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس هددوا باولو ديبالا ببيعه والتخلي عنه في الصيف المقبل في حال لم يجدد عقده في الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن النجم الأرجنتيني ارتبط بالإنضمام إلى العديد من الأندية الأوروببة أبرزها توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي .

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن باولو ديبالا البالغ من العمر27 عاماً يلعب في صفوف يوفنتوس منذ 2015 قادماً من باليرمو الإيطالي وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 242 مباراة وسجل 98 هدفاً وصنع 38 هدف آخرين.