نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الدوري الانجليزي الممتاز من البطولات التي تشهد كثير من التغيرات بشكل مستمر وفي كل جولة، وبالتالي فإن ترتيب الدوري الانجليزي يكون في تغير مستمر، حيث يكون هناك منافسة شرسة بين جميع الفرق المشاركة، ولأن هذه البطولة تحتوي على كثير من اللاعبين المحترفين حول العالم، من ضمنهم اللاعب المصري محمد صلاح المنضم في صفوف ليفربول، فإن كثير من الأفراد يرغبون في متابعة الجدول بشكل مستمر لمعرفة ترتيب فريقهم المفضل.

ترتيب الدوري الانجليزي 2021

انتهت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز والتي يشارك بها لاعبين محترفين على مستوى العالم، وجاءت الفرق التي تحتل المراتب الأولى كما يلي:

في المركز الأول جاء نادي ليفربول، أدى هذا الفريق 16 مباراة، نال الفوز في 9 مباريات، بينما تلقى الهزيمة مرة واحدة، وتعادل 6 مرات، وبالتالي تكون عدد نقاط ليفربول (33).

في المركز الثاني جاء فريق مانشستر يونايتد، قام هذا الفريق بخوض 16 مباراة، ولكنه حصل على الفوز في عشرة مباريات، وتعادل ثلاثة مرات، بينما تلقى الهزيمة 3 مرات، ووصل عدد النقاط التي حصل عليها إلى (33).

في المركز الثالث جاء نادي توتنهام، خاض هذا الفريق 16 مباراة، ربح في 8 مباريات، بينما تلقى الهزيمة ثلاثة مرات، وتعادل خمس مباريات، ووصل عدد نقاطه إلى (29).

وجاء نادي ليستر سيتي في المركز الرابع، برصيد (29) نقطة، حصل عليها من خلال خوض 16 مباراة، فاز في تسعة مباريات منهم، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، بينما تعادل مرتين.

وأما في المركز الخامس فكان من نصيب فريق أيفرتون الإنجليزي، حيث أنه حصل على (29) نقطة، وذلك بعد لعب عدد 16 مباراة، قد فاز في تسعة مباريات منهم، بينما تعادل مرتين، وانهزم خمسة مرات.

الترتيب الحالي لهدافي الدوري الانجليزي الممتاز

تعرض مباريات بطولة الدوري الممتاز في شبكة قنوات بين سبورت، وقد كان ترتيب اللاعبين الذين أحرزوا أهداف في البطولة بعدما انتهت الجولة الأخيرة على هذا النحو: