أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الشباب في نصف نهائي البطولة العربية

أعلن البرازيلي فابيو كاريلو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره الشباب، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية". وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي: في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي خط الدفاع: مهند الشنقيطي – زياد الصحفي – أحمد حجازي – سعود عبدالحميد. خط الوسط: عبدالإله المالكي – كريم الأحمدي- فهد المولد – رومارينيو – عبدالرحمن العبود. خط الهجوم: هارون كمارا. يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض فريق الشباب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2

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