خاص| رئيس النجوم يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لنادي إنبي خلال الفترة الحالية.

قال الطويلة في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن النادي الأهلي لم يطلب الحصول على خدمات كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الطويلة: كريم فؤاد يرغب في الاحتراف ووجهته المقبلة رحلة خارجية ونحن نرحب بذلك.

وتابع: هناك بند يسمح بقطع إعارته إذا تلقى عرضا احترافيا خارجيا خلال مدة تعاقده مع إنبي، لكن نحترم إنبي ولا نرغب في التسبب بأي أزمة للفريق.

وأشار الطويلة إلى أن كريم فؤاد تنتهي إعارته مع إنبي بنهاية الموسم الجاري، وهناك بند بيع نهائي مقابل ١٥ مليون جنيه وإضافات أخرى.

واختتم: خلال الفترة المقبلة قد ينتقل كريم فؤاد لأحد الأندية الأوروبية، وذلك ما نرغب فيه لامتداد تجربة محمد صلاح والنني وميدو وحسام غالي وزيدان.