ووافقت رابطة اللاعبين المحترفين على السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بعد العودة للفرق المنافسة في دور نصف النهائي والتي أبدت جميعًا موافقتها على ذلك الأمر.
ومن المعروف أن الدوري الإنجليزي هو الدوري الوحيد من الدوريات الخمسة الكبرى الغير مسموح فيه بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة وإجراء 3 تبديلات فقط.
وينطلق الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة غدًا الثلاثاء بمواجهة توتنهام لنظيره برينتفورد، على أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بخصوص مباريات كأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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