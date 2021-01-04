قرار جديد من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بخصوص مباريات كأس الرابطة

ح بإجراء 5 تبديلات في المباريات المتبقية لبطولة كأس الرابطة.

قررت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، السما

ووافقت رابطة اللاعبين المحترفين على السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة بعد العودة للفرق المنافسة في دور نصف النهائي والتي أبدت جميعًا موافقتها على ذلك الأمر.

ومن المعروف أن الدوري الإنجليزي هو الدوري الوحيد من الدوريات الخمسة الكبرى الغير مسموح فيه بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة وإجراء 3 تبديلات فقط.

وينطلق الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة غدًا الثلاثاء بمواجهة توتنهام لنظيره برينتفورد، على أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل.