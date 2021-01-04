بعد تصريحات باتشيكو .. ماذا قدم مصطفى فتحي مع الزمالك؟

شهدت الأيام السابقة تصريحات من باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حول عدم مشاركة مصطفى فتحي في المبارايات أساسيًا أو الدفع به بديلًا في أي لقاء.

وكان مصطفى فتحى قد أجرى عملية جراحية فى الركبة نتيجة تعرضه للإصابة، غاب على إثرها عن الأبيض طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذي أقيم في قبرص خلال شهر يوليو مع المدير الفني السابق للزمالك "ميتشو"، وخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ثم قرر السفر لألمانيا للاطمئنان على حالته، وعاد لقائمة الزمالك للمرة الأولى في الدوري خلال موسم 2019.

"دوت الخليج" يرصد فى التقرير التالى مدة غياب مصطفى فتحى عن الملاعب وماذا قدم مع الفارس الأبيض قبل إصابته :

- 9 شهور و14 يوما هى حصيلة غياب مصطفى فتحى عن الزمالك

شهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق أمونيا القبرصى التى جمعت بينهما فى لقاء ودي أقيم فى قبرص قبل استئناف مبارياته فى الدورى الممتاز، الموسم الماضى، مشاركة مصطفى فتحي، لأول مرة مع الزمالك منذ عودته من الإصابة حيث حل بديلًا فى أخر 4 دقائق من المباراة بدلًا من محمد حسن، وقام بعدد من المراوغات أمام لاعبى أمونيا القبرصى وتسديد كرة تصدى لها الحارس، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون رد، أحرزه أيمن حفني.

- آخر مشاركة في الدوري

تعود آخر مشاركة لمصطفى فتحي مع الزمالك بصورة رسمية في مسابقة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من الموسم الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.

- ماذا قدم مصطفى فتحى خلال مشاركاته مع الزمالك قبل الإصابة؟

شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 7 مباريات فى الدورى الموسم قبل الماضى، صنع خلالهم هدفًا فى مرمى بتروجت فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بينما شارك فى مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج الأبيض بلقبها لأول مرة فى تاريخه ومثلها فى البطولة العربية للأندية، أحرز خلالها هدفين.