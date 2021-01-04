نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الاهلى.. الفيفا يعين 3 حكام سيدات فى بطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادى الاهلى بصفته بطل أفريقيا.

وتضم القائمة 7 حكام و 12 حكماً مساعداً لمواجهات البطولة، إلى جانب ٧ حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار الحكم القطري خميس المري، إلى جانب ثلاثة حكام من الإمارات هم محمد عبد الله، ومحمد الحمادي، وحسن المهري.

وجاء تعيين الثلاثي النسائى بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة إلى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا؛ استمراراً للتوجه الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت ١٧سنة بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية إستير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروجويانية كلوديا أومبيريز، التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل 2019.

هذا وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية. وفي ضوء جائحة كوفيد-١٩، سيوفر الفيفا والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.