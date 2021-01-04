نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأسماء التي ينوي التخلي عن خدماتها.

ويرغب باتشيكو في رحيل الرباعي المذكور سلفًا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصةً أنهم أصبحوا خارج حساباته بالفترة الماضية.

وغاب الرباعي عن المشاركات الأساسية تحت قيادة باتشيكو منذ بداية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي جعلهم يدرسوا فكرة الرحيل بالفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.