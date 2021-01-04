نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأسماء التي ينوي التخلي عن خدماتها.
ويرغب باتشيكو في رحيل الرباعي المذكور سلفًا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، خاصةً أنهم أصبحوا خارج حساباته بالفترة الماضية.
وغاب الرباعي عن المشاركات الأساسية تحت قيادة باتشيكو منذ بداية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي جعلهم يدرسوا فكرة الرحيل بالفترة المقبلة.
يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.