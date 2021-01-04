نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام» في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.