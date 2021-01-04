استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد موسيماني كلا من :-

جونيور أجاي وجيرالدو وناصر ماهر للإصابة، وعمرو السولية ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد هاني ورامي ربيعة لعدم الجاهزية بعد تعافيهما مؤخرا من فيروس كورونا، ومحمد الشناوي، وحسين الشحات ومحمود