بقيادة طارق خيرى.. طلائع الجيش ينجح في تحقيق المركز السابع في دوري مرتبط كرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي طلائع الجيش بقيادة طارق خيرى في تحقيق المركز السابع في دوري مرتبط كرة السلة.

وبالرغم من فوز نادي مصر للتأمين على الفريق العسكري في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن إلا أن فوز الطلائع في لقاء الذهاب حسم المركز لأبناء طارق خيرى.

وشهد اللقاء تواجد بعض اللاعبين الناشئين من طلائع الجيش من فريق تحت ١٨ سنة على رأسهم اللاعب المتألق يوسف عبده بعدما استعان بهم طارق خيرى وجود عدة إصابات بفريقه.

يذكر أن طارق خيري حصد العديد من البطولات مع النادي الأهلي وفاز على نادي سموحة فى أول مشواره مع فريق طلائع الجيش.

وَيرجع التألق الذي ظهر عليه فريق الناشئين لأحمد السنوسي مدرب فريق تحت ١٨ سنة في النادي العسكري.

وقد حسم نادي طلائع الجيش المركز السابع بالفوز في مباراة الذهاب بقيادة طارق خيرى المدير الفني للفريق الأول بالرغم من وجود عدة إصابات بفريقه.

وقد أشرك بعض الناشئين فى هذه المباراة تشجيعا لهم، وأشرك أصغر ناشئ فى الفريق الأول يوسف عبده لاعب فريق تحت ١٨ سنة وقد قام بدور جيد مع زملائه على مستوى الدفاع و الهجوم.

وأعرب طارق خيرى المدير الفني لطلائع الجيش عن سعادته بالفوز وتحقيقه المركز السابع مع الفريق في دوري مرتبط كرة السلة.