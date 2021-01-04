نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفرتون يقترب من الحفاظ على نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من حسم مستقبل نجم الفريق الفرنسي لوكاس دين الذي يحظي بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن لوكاس دين البالغ من العمر27 عاماً بات على أعتاب التوقيع على عقد جديد مع إيفرتون.

وألمح الموقع البريطاني أن عقد لوكاس دين مع إيفرتون ينتهي في صيف 2023 و أنه من المتوقع أن يجدد عقده لمدة عامين على الأقل.

وأشارالموقع البريطاني إلى أن لوكاس دين يلعب في صفوف إيفرتون منذ عام 2018 قادماً من برشلونة وخاض مع الفريق الإنجليزي حتى الآن 87 مباراة في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع 17 هدف آخرين.