انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول اليوم أمام ساوثامبتون والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، فريق ساوثهامبتون في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجيلزي، حيث يسعي ليفربول إلي خطف الـ 3 نقاط وتصدره للدوري من جديد بعد أن أخفق في آخر مباراتين بتعادل وخيم وفقد 4 نقاط مع وست بروميتش ونيوكاسل على التوالي، ما جعل الحفاظ على الصدارة في خطر خاصة بعد أن نجح مانشستر يونايتد في الوصول إلي نفس النقاط وله مباراة مؤجلة.

موقف الفريقين قبل المباراة

ويتصدر ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 16 مباراة لعبها، ويأتي من بعده فريق مانشستر يونايتد الذي لديه نفس النقاط ولديه مباراة مؤجلة وأي تعثر في مباراة اليوم بتعادل أو خسارة يعطي فرصة لليونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي فالمباراة لها أهمية خاصة لدي ليفربول.

وعلي جانب أخر، يدخل فريق ساوثهامبتون وهو يقع في منتصف جدول الترتيب حيث لديه 26 نقطة من 16 مباراة لعبها ليحتل بها المركز التاسع في الدوري، ويسعي الفريق في مباراة اليوم لحصد الـ 3 نقاط ليقلص الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر لـ 4 نقاط حيث أن الفارق بينهم 7 نقاط قبل مباراة اليوم وفوزه يحقق له مركز متقدما بالجدول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويلتقي الفريقان اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، علي ملعب سانت ماري، وتذاع البمبارة علي قنوات بي إن سبورت تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd1، beIN Sport HD 11 – beIN Sport HD 2.

التشكيل المتوقع لليفربول في مباراة اليوم

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل متوقع يضم كلات من :