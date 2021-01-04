انهيار تشلسي يترك لامبارد في مرمى نيران أبراموفيتش

لندن ـ أ.ف.ب: يعلم فرانك لامبارد تماما متطلبات أن يكون مدربا لتشلسي تحت قيادة المليارير الروسي المزاجي رومان أبراموفيتش، وهو الذي لعب مع تسعة مدربين مختلفين خلال مسيرته الكروية في “ستامفورد بريدج”.والآن، يجد لامبارد نفسه في مرمى نيران أبراموفيتش بعد هزيمته امس الاول أمام مانشستر سيتي 1-3 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبقى النادي اللندني عند فوز وحيد في مبارياته الست الأخيرة، وهذا يعني الى حد كبير أن الحلم بإحراز اللقب بدأ يتبخر.وكان من المتوقع أن يكون تشلسي في موقع أفضل بكثير بعد الأموال الطائلة التي أنفقها الصيف المنصرم في سوق الانتقالات والتي بلغت 220 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار)، في وقت كانت فيه معظم الفرق الأوروبية الكبرى تتقهقر ماديا نتيجة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.وبعد أن عزز صفوفه بالإلمانيين كاي هافيرتس وتيمو فيرنر والمغربي حكيم زياش وبن تشيلويل والحارس السنغالي إدوار مندي، توقع أبراموفيتش أكثر من أن يكون تشلسي ثامنا مع وصول الموسم الى منتصفه تقريبا.

ولم يكن يوما الصبر من فضائل الملياردير الروسي الذي اشترى الفريق قبل 18 عاما، حتى أن أسطورة النادي مثل لامبارد، الهداف التاريخي للـ”بلوز”، قد لا يحصل على المزيد من الوقت لتغيير الوضع، وذكر موقع “ذي أثلتيك” امس الاول أن تشلسي بدأ بالفعل عملية البحث عن بديل للامبارد في حال إقالة ابن الـ42 عاما من منصبه.

وما يزيد من صعوبة موقف لامبارد أنه نجح في موسمه الأول في قيادته الى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا رغم حرمان الفريق من إجراء أي تعاقدات بسبب مخالفته قواعد التوقيع مع اللاعبين القُصَّر وتخليه عن نجمه البلجيكي إدين هازار لريال مدريد الإسباني، إن حجم الأموال التي أنفقت هذا الصيف، زادت من حجم التوقعات حتى لو أن لامبارد حذر دائما من أن تشلسي يحتاج الى مزيد من الوقت للوصول الى مستوى كل من ليفربول البطل ومانشستر سيتي.