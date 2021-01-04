اكتمال الأعمال الإنشائية للصالة الرياضية والملعب المعشب بنادي الرستاق

الرستاق – من سيف بن مرهون الغافري: أكملت الشركة المنفذة للمنشآت الرياضية بنادي الرستاق الأعمال الانشائية للصالة الرياضية والملعب المعشب للنادي ، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ضمن مشاريع البنية الأساسية للأندية المستفيدة من مبلغ المليون الريال .وأكد إبراهيم بن محمد السالمي رئيس نادي الرستاق بأن المنشآت الرياضية ضمن الملعب الجديد لنادي الرستاق الواقع خلف حديقة الرستاق العامة أصبحت جاهزة وتتمثل تلك المنشآت في الصالة الرياضية المغلقة مع المدرجات وصالة للياقة البدنية، وغرف للاعبين ، ومكاتب ، وملعب ثلاثي يمكن استغلاله لممارسة عدة أنشطة رياضية مثل: الكرة الطائرة ، وكرة اليد ، وكرة السلة ، وتنس الطاولة ، بالإضافة إلى ملعب معشب مع الإنارة والمدرجات ومكاتب والتي سيتم استلامها بعد الانتهاء من ادخال التيار الكهربائي خلال الفترة القادمة ، مشيرا بأن هذه المنشآت سوف تساهم في إقامة العديد من المسابقات الرياضية للفرق الأهلية التابعة للنادي ضمن روزنامة النادي خلال المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن مشاريع البنى الأساسية للأندية تتنوع بين صالات رياضية مغلقة وملاعب كرة قدم ومدرجات ومرافق ومبان إدارية وملاعب ثلاثية وصالات لياقة بدنية وملاعب كرة الهوكي والتنس الأرضي وأحواض سباحة وتسوير وتطوير مقار مباني الأندية.

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