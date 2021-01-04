أوكسيدنتال عمان ترعى سباق الهجن بأدم

ضمن مبادرتها الموسعة لرعاية سباقات الهجن في السلطنة قامت أوكسيدنتال عمان بدعم سباق الهجن بأدم في محافظة الداخلية والذي يعد السباق الثاني من بين أربعة سباقات للهجن الذي تم تنظيمه من قبل الاتحاد العماني لسباقات الهجن وتحت رعاية أوكسيدنتال عمان .

وقد شهد السباق مشاركة 160هجنا أصيلة، ليتم الاعلان عن أربعة فائزين بعد اكتمال 8أشواط. و قد منحت أوكسيدنتال عمان سيارة لكل فائز، بحسب اتفاقية الرعاية الموقعة سابقاً بين أوكسيدنتال عمان والاتحاد العماني لسباقات الهجن.

وبمقتضى اتفاقية الرعاية، ستمنح أوكسيدنتال عمان سيّارة بيك أب لكل فائز من الفائزين الـ 12في سباقات الهجن القادمة والتي ستقام في ولاية عبري في يناير2021م وسباق ولاية صحار في مارس2021م.

وخلال السنوات الست الماضية، قامت اوكسيدنتال عمان برعاية 21سباقا من سباقات الهجن العمانية الأصيلة، كجزء من مبادرتها لدعم رياضة عريقة كسباقات الهجن مرتبطة تاريخياً بثقافة المجتمع المحلي، وتأتي هذه الرعاية ضمن إطار عمل التزام اوكسيدنتال عمان على المدى البعيد بدعم وتقوية روابطها مع المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز والمجتمع العماني بشكل عام، كما أنها تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصالح الرئيسيين.

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