داود المحرمي يجتاز الدورة التدريبية الآسيوية لكرة اليد

اجتاز المدرب الوطني داود بن سليمان المحرمي الدورة التدريبية للفئة (B) للمدربين لكرة اليد والتي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر تقنية الاتصال المرئي “عن بعد ” والتي تأتي في اطار الجهود المذولة من قبل الاتحاد الآسيوي في تأهيل وصقل المدربين الوطنيين لقيادة الأندية والمنتخبات الوطنية خاصة للفئات العمرية.

وقد تميزت الدورة بالعديد من المحاضرات وآخر المستجدات التي طرأت في عالم تدريب كرة اليد، كما أنها ساهمت في إكساب المدربين معلومات جديدة واساليب متطورة في التدريب الحديث لكرة اليد، وكذلك رفع المستوى التدريبي من خلال هذه الدورات ولكنها افقتدت الى الجانب العملي وتم تعويض ذلك من خلال مقاطع الفيديو التوضيحية التي قدمت في الدورة .

من جانب اخر قال محمد بن سالم العلوي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد المسؤول عن الدورات التدريبية للمدربين بان الاتحاد ممثل في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين يولي اهتماما كبيرا بتطوير المدربين الوطنيين وفق خطة معدة مسبقاً ومدروسة لصقل وتطوير المدربين الوطنيين، حيث نفذت اللجنة مجموعة كبيرة من الدورات وحلقات العمل التدريبية للمدربين المبتدئين شملت جميع محافظات السلطنة، حيث تم تنفيذ الدورات التدريبية في محافظات (مسقط ، ظفار ، جنوب وشمال الشرقية ، مسندم ، جنوب وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية) وايضاً تم تنفيذ دورة التضامن الاولمبي المتقدمة لمدربي كرة اليد بالتعاون مع لجنة التضامن الاولمبي والاتحاد الدولي لكرة اليد وحققت الدورة نجاحا واضحا اشاد به الجميع وشارك فيها عدد كبير من المدربين ، كما قامت اللجنة بترشيح عدد كبير من المدربين الوطنيين لخوض دورات تدريبية عالية المستوى تحت اشراف الاتحاد الاسيوي لكرة اليد وسوف تنظم اللجنة دورة تدريبية متقدمة للمدربين في مطلع العام المقبل.