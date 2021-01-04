غدا .. المحطة السادسة بولاية صحار ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية

تنظمها الهجانة السلطانية

تنطلق غدا الأربعاء بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة المحطة السادسة من فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني.

ويشتمل السباق الذي سيقام على مدى يومين 45 شوطا لمختلف الفئات، حيث يقام في اليوم الأول 30 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية، خصصت في الفترة الصباحية 19شوطا لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلو مترات، منها 13 شوطا للبكار، وستتأهل في الأشواط الثلاثة الأولى النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الثالث لكأس جلالة السلطان المزمع إقامته خلال الفترة من 22 إلى 25 من مارس 2021م، فيما تتأهل من الشوط الرابع لغاية الشوط العاشر النوق الحاصلة على المركزين الأول والثاني،و6 أشواط للجعدان بدون تأهل.

أما في الفترة المسائية فقد خصصت لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، وتشتمل على 11 شوطا خصص منها 8 أشواط للبكار، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى العاشر لكأس جلالة السلطان، فيما تتأهل من الشوط الثاني لغاية الشوط السادس النوق الحاصلة على المراكز الأولى الثلاثة، أما الأشواط الثلاثة المخصصة للجعدان فلن تتضمن التأهل للكأس.

منافسات اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني سيقام السباق في الفترة الصباحية ويشتمل على 15شوطا خصصت 6أشواط لفئة الجداع لمسافة 5 كيلومترات، منها 4أشواط للبكار، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى العاشر، فيما تتأهل في الشوطين الثاني والثالث النوق الحاصلة على المراكز الخمس الأوائل، كما يقام شوطان للجعدان بدون تأهل، أما في فئة الثنايا لمسافة 6 كيلو مترات، فخُصصت لها 3 أشواط منها شوطان للبكار، تتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأوائل، فيما تتأهل من الشوط الثاني النوق الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى، وشوط واحد للجعدان بدون تأهل،وفي فئة الحول لمسافة 6 كيلو مترات سيكون هناك 3 أشواط، تتأهل في الشوطين الأول والثاني النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأولى، وشوط واحد للزمول بدون تأهل.

ويتضمن اليوم الثاني إقامة شوطين لركض العرضة الطويل لفئتي الثنايا والحول لمسافة كيلو ونصف، وتتأهل النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأولى.

ضوابط وإجراءات واحترازية

وكانت الهجانة السلطانية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الاحترازية أثناء إقامة السباق وهي الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، ومنع حضور الجمهور و الأطفال لمتابعة السباق، والالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل، ومنع تجمع المشاركين عند نقاط التحضير أوخط النهاية أو أي مكان بالميدان، والاكتفاء بشخص واحد مع كل ناقة أثناء التحضير، ويجب ألا يزيد عدد الأشخاص في السيارة الواحدة عن ثلاثة أشخاص أثناء متابعة السباق، كما أكدت الهجانة السلطانية على أن الجهات المعنيّة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدالمخالفين، كما أنها ستقوم بإيقاف السباق في حالة عدم تقيد المشاركين بالإجراءات الاحترازية. ومن أبرز شروط المشاركة في السباق اقتصار المشاركة على النوق العمانية الأصيلة والمملوكة كلياً من قبل مواطنين عمانيين ويمنع منعاً باتاً التنشيط بالدم أو استخدام المواد المنشطة والصدمات الكهربائية والمحفزات الأخرى، ويتم فحص المنشطات و المحفزات من جميع الأشواط، وفي حالة اكتشاف استخدام المنشطات فإن الجائزة سوف تُحجب، كما توجد لجان مختصة بالتسنين والتشبيه و تحديد الفئات العمرية، أماشروط المشاركة في أشواط ركض العرضة الطويلة بان تكون الناقة المشاركة ناقة عرضة وعليها زانة العرضة كاملة،وأن لايقل عمر الركبي عن20عاماً، وأن تقتصر المشاركة على شوطين من فئتي الثنايا والحول.